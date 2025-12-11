Сериал «Спасская» продлен на шестой сезон: что ждать от новых серий

У «Спасской» уже есть своя сериальная биография. Во всех сезонах главную роль играла Карина Андоленко. Первый сезон сериала начался в 2020 году, второй и третий сезоны были в 2023-м, четвертый и пятый — в 2025 году; вот мы добрались и до шестого. Майор полиции Анна Спасская внешне — как кажется многим и автору этих слов — хороша, но холодна, как сельдь без шубы, хотя под ее ледяной и временами до нелепого бесстрастной оболочкой скрывается дама с характером, но и с комплексами, личными удачами и бедами — словом, обычная современная женщина, мечтающая быть счастливой в личной жизни, но при этом еще и преуспеть на работе.