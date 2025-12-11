Сериал «Спасская» продлен на шестой сезон: что ждать от новых серий

Сериал «Спасская» продлен на новый, шестой по счету, сезон. Для многих это явное удивление, поскольку сериалу долгой жизни не предсказывали.
Но вот вам и сериальная аналитика: а зрители сериал полюбили. И это при том, что он не раз подвергался довольно жесткой критике и за ряд очевидных технических ляпов, и за нелогичные поведенческие «па» героев. Зато телезрители явно оценили другое — например, удачное соотношение сюжетных линий, связанных с расследованиями и личной жизнью героев.
У «Спасской» уже есть своя сериальная биография. Во всех сезонах главную роль играла Карина Андоленко. Первый сезон сериала начался в 2020 году, второй и третий сезоны были в 2023-м, четвертый и пятый — в 2025 году; вот мы добрались и до шестого. Майор полиции Анна Спасская внешне — как кажется многим и автору этих слов — хороша, но холодна, как сельдь без шубы, хотя под ее ледяной и временами до нелепого бесстрастной оболочкой скрывается дама с характером, но и с комплексами, личными удачами и бедами — словом, обычная современная женщина, мечтающая быть счастливой в личной жизни, но при этом еще и преуспеть на работе.
А вот режиссеров сериал менял, пусть и не так, как модница перчатки. Первый сезон «Спасской» снимал Владимир Шевельков. По его словам, это был «жесткий, реалистичный детектив», с чем на самом деле легко можно не согласиться, а в то же время и «история про тех, кто разрывается между семьей и любимым делом». Попытка Анны успеть и там, и там держит крах. Первый же сезон принес «Спасской» удачу: по итогам первой недели просмотра сериал оказался второй по популярности программой телеканала «Россия» после «Местного времени». Высокие рейтинги занимал детектив и среди «коллег» — других сериалов с детективными сюжетами.
В 2023 году на экраны вышли второй и третий сезоны сериала, который снимали Давид Ткебучава и Александр Жигалкин. 4 и 5-й сезоны за пультом режиссера находился Александр Черняев, на шестой снова пришел Ткебучава, но поскольку со второго сезона Давид его и продюсировал, можно ответственно заявить, что это «его» проект.
В новом сезоне наворотов столько, что все и не передать. Были бы кони, они бы точно смешались с людьми в одну кучу, но поскольку их нет, просто предупредим: уследить за всеми поворотами сюжета будет непросто. Смотрите: в новом сезоне следователь Анна Спасская (Карина Андоленко) и Влад Романов (Алексей Матошин) занимаются поисками ускользнувшего от них криминального авторитета и убийцы Емельянова (его играет Александр Макогон). Но и Емельянов следит за расследованием Анны через своего человека в управлении — эксперта Александра Карагина (Петр Нестеров), который передает информацию через скандального блогера Потапова (Никита Суворов).
Ко всему прочему Анна узнает, что сбежать Емельянову помог ее бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин), которого тот шантажировал, угрожая его маленькому сыну Янику. Тут поневоле задумаешься, как жить дальше, а жизнь подкидывает новые испытания. Сценарий судеб начинает меняться поневоле: ведь новым начальником Романова и Спасской в московском аппарате Следственного комитета становится генерал Ладожский (его сыграл Геннадий Семенов), отец бывшей жены Влада — Ксении (Марина Дрень). Генерал Ладожский сам по себе, может быть, не так и плох, но простить Романову то, что он бросил его любимую дочь, он, конечно, не может. Теперь Влад намерен завоевать сердце Анны, но вскоре узнает, что Ксения беременна от него. Он решает скрыть от Спасской, что у него будет ребенок….
Вот примерно так все и обстоит. При этом в данной чехарде героям предстоит не только разобраться, но еще и исполнять свои прямые обязанности — а именно раскрывать дела, ловить преступников, следить за порядком на вверенном им участке. Получится ли это? Шестой сезон покажет.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Давид Ткебучава, режиссер:
— Люблю этот сериал, это всегда классные экспедиции, много разных артистов, новые детективы, персонажи, характеры, типажи — это всегда режиссеру интересно. И конечно, у нас потрясающие главные герои — обожаю с ними работать! В шестом сезоне зрителей ждут новые интереснейшие запутанные дела, новый виток в мелодраматических отношениях у главной героини, и не только у нее. А снимать будем в Сочи и окрестностях.