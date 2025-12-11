Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалось, что над территорией Владимирской области осуществляют полёты по кругу два пассажирских лайнера. Речь идёт о воздушных судах авиакомпаний flydubai и Pobeda, которые курсируют в районе города Гусь-Хрустальный. Причиной такой ситуации стала атака украинских беспилотников по Московской области, из-за которой самолёты не могут выполнить посадку.