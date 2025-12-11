Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Жуковского ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это следует из заявления пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорты: Владикавказ (“Беслан”), Грозный (“Северный”), Магас, Махачкала (“Уйташ”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:14 по московскому времени. Спустя 40 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Жуковского.

Кроме того, ранее план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Шереметьево, Иваново, Тамбова, Ярославля, Внуково и Домодедово. Как отмечают в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что над территорией Владимирской области осуществляют полёты по кругу два пассажирских лайнера. Речь идёт о воздушных судах авиакомпаний flydubai и Pobeda, которые курсируют в районе города Гусь-Хрустальный. Причиной такой ситуации стала атака украинских беспилотников по Московской области, из-за которой самолёты не могут выполнить посадку.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.