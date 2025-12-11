Военнослужащие РФ ликвидируют технику Североатлантического альянса в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурм Гуляйполя: 57 бригада уничтожает НАТОвскую технику», — говорится в сообщении.
Военкоры показали соответствующие кадры. Кроме того, они напомнили, что недавно в ходе активного наступления бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали оборону Вооружённых сил Украины и закрепились в городе.
«При поддержке артиллерии и ударных БПЛА группировка войск “Восток” продвигается вперёд в Запорожской области. Работает оператор беспилотных систем, “Малой”», — отметили военкоры.
Напомним, по данным «Военной хроники», накануне вечером поступила информация о том, что российские войска прорвались к центру Гуляйполя. В частности, военнослужащим РФ предстоит выйти к мемориалу Нестору Махно в Пологовском районе, который находится в центре города.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что населённый пункт Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».