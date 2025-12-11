Успех газеты зависит от команды

— Газета продолжает развиваться, появляются новые рубрики или проекты, — отмечает Гусев. — Вот в этом году мы стали уделять больше внимания теме питомцев, поскольку многие просто не могут представить без них свою жизнь. Консультируемся по разным вопросам с ветеринарными врачами и зоопсихологами.