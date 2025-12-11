Успех газеты зависит от команды

Ровно 106 лет назад вышел первый номер газеты «Московский комсомолец». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с главным редактором ежедневного издания, председателем Московского отделения Союза журналистов России (СЖР) Павлом Гусевым.
Первый номер газеты был выпущен 11 декабря 1919 года под руководством главного редактора Леопольда Авербаха. Тогда «Московский комсомолец» был известен под другим названием — «Юный коммунар». И выходил всего на двух страницах.
— Газета продолжает развиваться, появляются новые рубрики или проекты, — отмечает Гусев. — Вот в этом году мы стали уделять больше внимания теме питомцев, поскольку многие просто не могут представить без них свою жизнь. Консультируемся по разным вопросам с ветеринарными врачами и зоопсихологами.
Во многом успех «МК» зависит от слаженной работы команды, в основе материалов которых лежит защита интересов человека.
— Главная задача в ближайшие годы — охватить все регионы страны, — делится Павел Гусев. — Планируем продвигать нашу газету и среди иностранной аудитории. Сейчас филиалы «МК» есть в Австралии, Канаде, Германии и еще нескольких странах.
СПРАВКА.
Газета «Московский комсомолец» несколько раз меняла названия: «Юный коммунар», «Юношеская правда», «Молодой ленинец». Была ориентирована на политически активную молодежь. После распада СССР стала федеральной газетой.