В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами

«В преддверии новогодних праздников часто фиксируются случаи, когда некоторые предприимчивые соседи хотят подзаработать и открывают стихийные торговые точки, реализуя товары прямо из багажников автомобилей во дворах своих домов. В ассортименте, как правило, елки, мандарины и даже красная икра. Хочу напомнить, что за незаконную торговлю из машины в России предусмотрены штрафы: для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей», — сказал Аксененко.