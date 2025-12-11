Олимпийскую чемпионку по биатлону Богалий внесли в базу «Миротворца»*

На карточке, посвящённой спортсменке, указано, что ей приписывают действия, которые, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в публичной поддержке спецоперации. Богалий выступала в составе российской эстафетной четвёрки, завоевавшей золото Игр 2006 и 2010 годов.