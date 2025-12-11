Стало известно, сколько составит социальная пенсия в 2026 году

Тем временем стало известно, кто зарабатывает больше всех в России. Самые высокие медианные зарплаты оказались у топ-менеджеров. Они ежемесячно получают 148 тысяч рублей. На втором месте располагаются работники сферы стратегий, инвестиций и консалтинга с показателем 129,4 тысячи рублей. Третья строчка отведена специалистам в областях логистики и перевозок.