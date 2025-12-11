Ричмонд
Стало известно, сколько составит социальная пенсия в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в РФ в 2026 году составит 16,6 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, имеющим основания для получения социальной пенсии, с 2026 года проиндексируют выплаты. Их повысят на 6,8% в апреле. Так, средний размер социальной пенсии составит порядка 16,6 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Стоит напомнить, что выплата положена нетрудоспособным россиянам по инвалидности, старости и потере кормильца, если гражданин не получил необходимый стаж и сумму пенсионных баллов.

Тем временем стало известно, кто зарабатывает больше всех в России. Самые высокие медианные зарплаты оказались у топ-менеджеров. Они ежемесячно получают 148 тысяч рублей. На втором месте располагаются работники сферы стратегий, инвестиций и консалтинга с показателем 129,4 тысячи рублей. Третья строчка отведена специалистам в областях логистики и перевозок.