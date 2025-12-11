ВЦИОМ: россиянки выделили качества идеального мужчины

«Исследование ВЦИОМа, проведенное в 2024 году, фиксирует перелом в общественных представлениях о том, какие мужские качества ценятся больше. Сами женщины чаще называют нравственные качества — надежность, честность, верность, ответственность и порядочность… В другом исследовании центра, от 2025 года, выяснилось, что для многих женщин внешность и статус отходят на второй план по сравнению с базовым ощущением человеческой порядочности. Это подтверждает тенденцию: образ “идеального” сдвигается в сторону моральной и психологической устойчивости, а не внешней эффектности», — пишет газета «Известия.».