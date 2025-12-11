«Известия»: долги россиян по кредитам выросли до 38 триллионов рублей

При этом, по данным Банка России, с января по октябрь 2025 года совокупный объем долгов граждан вырос лишь на 1,49 трлн рублей. Это минимальное расширение портфеля розничных кредитов за аналогичные периоды за последние восемь лет, отмечает издание. Экономисты, на которых ссылаются «Известия», указывают, что октябрьский скачок может носить разовый характер и отражает реакцию домохозяйств на ожидания изменения условий ипотеки и процентных ставок.