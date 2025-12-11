На новогодние подарки россияне потратят до 10 тысяч рублей

Исследование также выявило, что 26% россиян потратят на подарки от 2 001 до 5 000 рублей, 23% — от 5 001 до 10 000, 10% — от 10 001 до 15 000, 4% — от 15 001 до 20 000, а 2% — более 30 000 рублей. Большинство россиян (51%) однозначно планируют украшать дом к Новому году, еще 22% сделают это «при наличии настроения». Наиболее активны в украшении семьи 35−44 лет (60%).