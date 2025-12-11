Мединский поддержал идею создания педагогических курсов для героев СВО

«В советские годы была начальная военная подготовка. Как правило, ее вели бывшие офицеры. Я не уверен, что они имели педобразование. Скорее всего, у них были вот такие курсы, которые вы имеете ввиду. Да, и это позволяло им работать в школе на полную ставку. Хорошая идея», — сказал Мединский, отвечая на вопрос, можно ли создать педагогические спецкурсы для участников СВО, чтобы они могли работать в школах.