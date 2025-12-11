Мединский поддержал идею создания педагогических курсов для героев СВО

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал идею создания педагогических специальных курсов для героев специальной военной операции, которые хотели бы работать в школах на полной ставке.
Мединский принял участие в форуме ветеранов СВО «Вместе победим», который проходит в национальном центре «Россия».
«В советские годы была начальная военная подготовка. Как правило, ее вели бывшие офицеры. Я не уверен, что они имели педобразование. Скорее всего, у них были вот такие курсы, которые вы имеете ввиду. Да, и это позволяло им работать в школе на полную ставку. Хорошая идея», — сказал Мединский, отвечая на вопрос, можно ли создать педагогические спецкурсы для участников СВО, чтобы они могли работать в школах.
Он отметил, что для разового участия в проведении уроков мужества в школах педагогическое образование не нужно. Однако для постоянной работы в учебных заведениях необходимо иметь соответствующее образование, минимум дополнительное.