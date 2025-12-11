«Известия»: крупнейшие работодатели продолжают нанимать мигрантов-нелегалов

При такой схеме основная часть зарплаты выплачивается в конвертах, а налоги и страховые взносы не перечисляются — это приносит государству многомиллиардные потери. Несмотря на риски, схема остается востребованной: работодатели избегают ответственности за мигрантов, а нелегальные аутстафферы получают прибыль. По оценкам экспертов, объем теневого рынка достигает 100 млрд рублей в год.