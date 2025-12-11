Собянин: ликвидированы 30 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Количество беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, ликвидированных на подлёте к Москве, увеличилось до 28, следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина.
Он уточнил, что на месте падения работают специалисты.
Первый БПЛА был нейтрализован накануне вечером, затем Собянин проинформировал о ликвидации остальных дронов.
«Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram в 02:44 мск.
В 02:57 стало известно о ликвидации ещё двух аппаратов противника.
«Ликвидированы два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации Собянина.
Накануне днём мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пяти ликвидированных беспилотниках ВСУ.
По данным Минобороны РФ, накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 37 беспилотников ВСУ самолётного типа над российскими регионами.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над росссийскими регионами. 16 из них ликвидировали в Брянской области, ещё два — в Калужской области.