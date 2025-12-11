Россиянам рассказали, как действовать пострадавшим от телефонных мошенников

«Когда ко мне обращаются заявители, то крайне важно выяснить три вещи первым делом. Первое: подавалось ли заявление в органы дел, когда? В какой стадии? Второе: передавались ли мошенникам заёмные средства? Если да, то назначалась ли следователем психолого-психиатрическая экспертиза… Третье: обращался ли гражданин письменно в банк или МФО? Был ли зафиксирован факт его обращения», — сказал Машаров.