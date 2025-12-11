Life.ru узнал, что делать, если на корпоративе к вам пристаёт женатый коллега

«Зачастую на корпоративе бывает такое, что вам оказывает знаки внимания коллега, возможно, даже находящийся в браке. Будьте чёткими и однозначными. Здесь действуют правила профессионального этикета и соблюдения личных границ. Домогательство в любой форме, тем более от женатого человека, абсолютно неприемлемо», — считает специалист.
Улыбки, кокетство, опущенные глаза, игра телом говорят о том, что вы не против продолжить эту игру. Поэтому скажите короткое «нет, мне это некомфортно, пожалуйста, прекратите. Я не заинтересована в таком общении. Давайте поговорим о работе, если это уместно». Избегайте фраз вроде «может быть, посмотрим» и смеха. Говорите спокойно, но твёрдо, без агрессии, но не допускайте извиняющегося тона, отмечает собеседница Life.ru.
Невербально отстранитесь физически, увеличьте дистанцию. Избегайте прямого взгляда, если чувствуете дискомфорт, или, наоборот, посмотрите прямо в глаза, показывая свои чёткие намерения не продолжать эту игру. Не оправдывайтесь и не объясняйте. Вы не обязаны вообще объяснять, почему нет. «Нет» — это законченное предложение, точка. Немедленно смените тему или уйдите. Скажите: «Извините, мне нужно подойти к другому коллеге» или «Мне нужно на минуту выйти».
Надежда Коломацкая.
Эксперт по этикету.
Также можно присоединиться к группе коллег и начать разговор с кем-то другим. Отойти в дамскую комнату или к барной стойке, если она есть. Если вы видите, что человек пытается увести вас в сторону или остаться с вами наедине, активно избегайте этого. Всегда старайтесь быть в поле зрения других людей, чтобы при необходимости обратиться за помощью.
«Как вести себя после корпоратива? Запишите детали. Если произошла какая-то, на ваш взгляд, провокационная история, зафиксируйте её. В случае каких-то разбирательств вам пригодится эта информация. Осознайте свои чувства, позвольте себе почувствовать гнев, раздражение, смущение или страх. Это нормально, что вам некомфортно от поведения другого человека. Поделитесь с доверенным лицом, поговорите с другом, партнёром или близким человеком, которому доверяете. Это может помочь вам получить эмоциональную поддержку», — заключает эксперт.
