«Известия»: россияне массово подключают домашний интернет на фоне ограничений мобильного

В России зафикисирован повышенный рост подключений к домашнему интернету на фоне ограничений мобильного. Количество новых абонентов выросло на 500 тысяч — это абсолютный рекорд для рынка проводного интернета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аналитиков.