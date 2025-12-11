Британец Коэн сделал самое смешное фото 2025 года: вот кто на нём изображен

В 2021 году самым смешным фото также стал снимок обезьяны. Фотограф Дженсен рассказал, что на самом деле обезьяна и не думала никого забавлять, наоборот, вела себя очень агрессивно. Но ему все же удалось сделать кадр, который вызвал улыбку у тысяч людей по всему миру.