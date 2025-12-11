Ричмонд
Британец Коэн сделал самое смешное фото 2025 года: вот кто на нём изображен

Фото детёныша гориллы из Руанды признано самым смешным в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Самым забавным фото дикой природы в рамках ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2025 стал снимок детёныша гориллы. Автор фото, британец Марк Мет Коэн, рассказал, что оно сделано в Руанде во время наблюдения за большой группой обезьян, когда взрослые особи собирали пищу, а детёныши горилл играли друг с другом.

«Один молодой самец активно стремился продемонстрировать свой акробатический талант, выполнял пируэты и кувырки. Смотреть его выступление было чистой радостью, и я в восторге, что смог передать его игривый дух в этом кадре», — так Коэн описал обстоятельства, в которых было сделано фото, на сайте конкурса.

Среди победителей оказались фото лягушек, лисиц, различных птиц.

В 2021 году самым смешным фото также стал снимок обезьяны. Фотограф Дженсен рассказал, что на самом деле обезьяна и не думала никого забавлять, наоборот, вела себя очень агрессивно. Но ему все же удалось сделать кадр, который вызвал улыбку у тысяч людей по всему миру.

А вот какие самые забавные и милые фото дикой природы были сделаны фотографами по всему миру в 2023 году.