«Праздничное сердце»: врач предупредил об опасности обильного алкоголя в Новый год

Пока многие готовятся к марафону корпоративов и праздничных застолий, врачи напоминают, что главный удар из-за обильных возлияний может получить сердце. Об этом КP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.
«У врачей есть специальный термин: синдром праздничного сердца. Это сбои в работе сердечно-сосудистой системы, которые вызваны главным образом чрезмерным употреблением алкоголя», — пояснил эксперт.
По словам кардиолога, особенно уязвимы люди с проблемами коронарных артерий, гипертонией или ишемической болезнью сердца. Но и те, кто считает себя полностью здоровым, нередко имеют скрытое сужение сосудов к 40−45 годам. Об этом большинство даже не подозревает. Усугубляют ситуацию лишний вес и ночное апноэ.
Специалист предупредил, что опасное нарушение ритма можно распознать по внезапному, частому и неритмичному сердцебиению. Кроме того, могут возникнуть одышка, слабость, головокружение и давящая боль в груди.
Ранее врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать аллергии во время новогодних гуляний. Алкоголь увеличивает способность организма усваивать аллергены из пищи.