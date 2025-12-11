«Праздничное сердце»: врач предупредил об опасности обильного алкоголя в Новый год

По словам кардиолога, особенно уязвимы люди с проблемами коронарных артерий, гипертонией или ишемической болезнью сердца. Но и те, кто считает себя полностью здоровым, нередко имеют скрытое сужение сосудов к 40−45 годам. Об этом большинство даже не подозревает. Усугубляют ситуацию лишний вес и ночное апноэ.