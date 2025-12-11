«Подслушано в Рыбинске»: о чем сериал и стоит ли его смотреть

Иронический детектив не длинный — всего восемь достаточно динамичных серий. Из плюсов — необычный сюжет, из минусов…. Как ни странно, игра главной звезды — Тимофея Трибунцева. Как-то так случилось, что в последних работах он — думается, кстати, не своей волей — будто играет одного и того же героя, только в разной одежде. Вспоминайте: этот герой по поводу и без округляет глаза, он чрезвычайно суетлив, нервен, как будто чуть заикается — ну или испытывает какие-то трудности с речью, периодически замирает с одним и тем же выражением лица. Этот ход стал, с одной стороны, фирменной «фишкой» Тимофея Владимировича, а с другой — подвел его изрядно, ведь такими чертами в итоге наделены что его герой в «Исправлении и наказании», что маг Светозар из «Последнего богатыря», что герой нынешнего сериала — Юрий Мальцев. В этих проявлениях Трибунцев очарователен, но герои его кажутся клонированными, отчего берет оторопь и тоска: а где же его насельник Иван из «Монаха и беса», тоже настороженно таращивший глаза, но игравший чудного (ударение поставьте сами) монаха так, что оторваться от экрана было невозможно? И ведь оценили роль как лучшую мужскую — чудесной «Никой»! Эх! В общем, подсматриваем и подслушиваем в Рыбинске.