«Подслушано в Рыбинске»: о чем сериал и стоит ли его смотреть

На НТВ начался показ сериала «Подслушано в Рыбинске», который активно обсуждался во время показа на онлайн-платформах.
Конечно, сериал вызывает интерес благодаря в первую очередь актерам-звездам. И Антон Васильев, ставший в сериале местной телезвездой и прославившийся после «Слова пацана», и не только Рузиль Минекаев, и Тимофей Трибунцев, без сомнения — один из самых ярких актеров нашего времени. Снимаются в детективе также Юлия Хлынина и Михаил Кремен. В общем, сплошь звезды.
В преддверии показа иронического и грамотно распиаренного детектива самые большие ожидания связывались с Трибунцевым. По сюжету он, регулярно выпивающий журналист рыбинской газеты, находится в состоянии полураспада семьи, имеет не самые хорошие отношения с дочкой и море других проблем. Но однажды он падает почти замертво и в своем странном состоянии считывает какие-то непонятные картинки с собственного подсознания или бог весть откуда. А оказывается, что он научился предвидеть убийства!
Поначалу все происходящее кажется Юре (так зовут персонажа Трибунцева) бредом, но вскоре он начинает понимать, что стал невольным обладателем весьма ценных знаний. Пытаясь проверить одно из своих странных видений, Юра находит тело актрисы местного театра и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Понимая, что полиция просто повесит все грехи на него, Юра принимается сам расследовать убийство, ну, а помогает ему в этом бывший возлюбленный убитой актрисы Ширмик (Рузиль Минекаев).
Иронический детектив не длинный — всего восемь достаточно динамичных серий. Из плюсов — необычный сюжет, из минусов…. Как ни странно, игра главной звезды — Тимофея Трибунцева. Как-то так случилось, что в последних работах он — думается, кстати, не своей волей — будто играет одного и того же героя, только в разной одежде. Вспоминайте: этот герой по поводу и без округляет глаза, он чрезвычайно суетлив, нервен, как будто чуть заикается — ну или испытывает какие-то трудности с речью, периодически замирает с одним и тем же выражением лица. Этот ход стал, с одной стороны, фирменной «фишкой» Тимофея Владимировича, а с другой — подвел его изрядно, ведь такими чертами в итоге наделены что его герой в «Исправлении и наказании», что маг Светозар из «Последнего богатыря», что герой нынешнего сериала — Юрий Мальцев. В этих проявлениях Трибунцев очарователен, но герои его кажутся клонированными, отчего берет оторопь и тоска: а где же его насельник Иван из «Монаха и беса», тоже настороженно таращивший глаза, но игравший чудного (ударение поставьте сами) монаха так, что оторваться от экрана было невозможно? И ведь оценили роль как лучшую мужскую — чудесной «Никой»! Эх! В общем, подсматриваем и подслушиваем в Рыбинске.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иван Баранов, автор сценария:
— В сериале я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип Ширмика, которого играет Рузиль, — мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи.
Рузиль Минекаев, исполнитель главной роли:
— Ширмик — это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, без больших амбиций, но девушку свою любит.