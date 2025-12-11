ТНТ сохранил Долину в новогоднем фильме с песней «За деньги — да»

Телеканал ТНТ в среду, 10 декабря, организовал в московском кинотеатре «Октябрь» премьерный показ своего новогоднего фильма с участием российской эстрадной певицы Ларисы Долиной. Мероприятие прошло на фоне продолжающегося общественного резонанса вокруг сделки по продаже квартиры артистки, которую суд ранее признал недействительной.
Во время киносеанса, когда на экране прозвучала песня Долиной «За деньги — да», организаторы устроили в зале символический «дождь» из муляжей купюр, передает РБК.
Ранее сообщалось, что на фоне скандала с квартирой Долину начали вырезать из новогодних телепрограмм.
Певица столкнулась со шквалом критики после того, как суд встал на ее сторону в квартирном вопросе. Однако недавно Долина в эфире передачи «Пусть говорят» заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье все деньги за квартиру. Народная артистка отметила, что не знает, когда это произойдет, так как на данный момент у нее нет всей суммы.
Дело о мошенничестве с квартирой Долиной дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».