Петербургский аэропорт Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

Во всех аэропортах столицы России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Петербургская гавань Пулково выступила в качестве запасного аэропорта. Он временно принимает перенаправленные из Москвы рейсы. Об этом сказано в официальном уведомлении воздушной гавани.
В сообщении также подчеркивается, что из-за ограничений возможны корректировки расписания. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией.
«В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы», — говорится в материале.
Украинские налеты продолжаются. Дроны ВСУ массово атакуют Москву ночью 11 декабря. К настоящему моменту над столицей ликвидировано 32 украинских БПЛА.