Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский аэропорт Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

Пулково в качестве запасного аэропорта временно принимает перенаправленные из Москвы рейсы из-за ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Во всех аэропортах столицы России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Петербургская гавань Пулково выступила в качестве запасного аэропорта. Он временно принимает перенаправленные из Москвы рейсы. Об этом сказано в официальном уведомлении воздушной гавани.

В сообщении также подчеркивается, что из-за ограничений возможны корректировки расписания. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией.

«В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы», — говорится в материале.

Украинские налеты продолжаются. Дроны ВСУ массово атакуют Москву ночью 11 декабря. К настоящему моменту над столицей ликвидировано 32 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше