Трамп заявил о «жёстких формулировках» в беседе с европейцами: они обсуждали Украину

Трамп назвал жёстким разговор с европейскими лидерами по конфликту на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп пообщался с британским, французским и немецким лидерами. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Так он заявил в беседе с журналистами.

Дональд Трамп уточнил, что ожидает дальнейших решений Европы. По его словам, Вашингтон надеется услышать ответы от «евротройки», а затем можно «продвинуться вперед» по вопросу урегулирования.

«Думаю, у нас были определенные небольшие споры о людях. И мы увидим, что будет дальше», — пояснил Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов, кроме того, призвал главу киевского режима Владимира Зеленского реалистичнее смотреть на текущую ситуацию. Он заверил, что большинство граждан Украины хотят мирного урегулирования конфликта. Этого «требуют» 82% населения страны, заключил Дональд Трамп.

