Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар начался в авиацентре Розуэлл, где якобы хранятся обломки НЛО

DM: В ангаре Розуэлла с якобы обломками НЛО случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

В авиацентре Розуэлла в штате Нью-Мексико в США произошёл пожар. Об этом информирует издание Daily Mail. Розуэлл известен как объект, где якобы находятся обломки инопланетного космического корабля, разбившегося в 1947 году.

Возгорание произошло в здании, которое расположено рядом с ангаром 84, где, по одной из версий, могут храниться обломки «летающей тарелки». При этом возникла опасность взрыва, так как недалеко от места горения складированы взрывоопасные предметы, в том числе баллоны с кислородом.

Сообщается, что пламя удалось локализовать, при этом люди не пострадали. О причинах возгорания не сообщается.

Что произошло на месте крушения «летающей тарелки» в США в 1947 году и насколько правдоподобна версия, что там потерпели крушение инопланетяне, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем США рассекретили видеозаписи с телами инопланетян, вот что на них можно разглядеть.