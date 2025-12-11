Пожар начался в авиацентре Розуэлл, где якобы хранятся обломки НЛО

В авиацентре Розуэлла в штате Нью-Мексико в США произошёл пожар. Об этом информирует издание Daily Mail. Розуэлл известен как объект, где якобы находятся обломки инопланетного космического корабля, разбившегося в 1947 году.
Возгорание произошло в здании, которое расположено рядом с ангаром 84, где, по одной из версий, могут храниться обломки «летающей тарелки». При этом возникла опасность взрыва, так как недалеко от места горения складированы взрывоопасные предметы, в том числе баллоны с кислородом.
Сообщается, что пламя удалось локализовать, при этом люди не пострадали. О причинах возгорания не сообщается.
