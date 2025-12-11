Стало известно, уроженцы каких стран получили российское гражданство в 2025 году

Второе и третье места по количеству получивших паспорта РФ занимают выходцы из США (6 человек) и Германии (5 человек). Также гражданство получили уроженцы Таджикистана и Италии (по 4 человека), Украины (3 человека), Сербии и Ливана (по 2 человека), а также по одному человеку из Марокко, Боснии и Герцеговины, Турции, Казахстана, Сирии, Ирана, Камеруна, Великобритании, Хорватии и Югославии. Кроме того, российские паспорта получили трое лиц, родившихся в России.