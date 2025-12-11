Стало известно, уроженцы каких стран получили российское гражданство в 2025 году

В 2025 году среди иностранцев, получивших российское гражданство, наибольшее число составили уроженцы Франции.
Как выяснило РИА Новости на основе изучения соответствующих документов, из 71 нового гражданина (включая шестерых детей) 32 человека родились во Франции. В этой группе самому старшему — 87 лет, самому младшему — восемь.
Второе и третье места по количеству получивших паспорта РФ занимают выходцы из США (6 человек) и Германии (5 человек). Также гражданство получили уроженцы Таджикистана и Италии (по 4 человека), Украины (3 человека), Сербии и Ливана (по 2 человека), а также по одному человеку из Марокко, Боснии и Герцеговины, Турции, Казахстана, Сирии, Ирана, Камеруна, Великобритании, Хорватии и Югославии. Кроме того, российские паспорта получили трое лиц, родившихся в России.
Ранее сообщалось, что социальная пенсия в России вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.