Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16,6 тысячи рублей

С апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на депутата Государственной думы от «Единой России» Алексея Говырина.

Источник: Life.ru

Указанная сумма станет действительной после проведения ежегодной индексации на 6,8 процента, которая традиционно проходит в весенний период. Говырин ранее сообщил о предстоящем повышении данного вида выплат.

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели необходимого страхового стажа. В эту категорию входят дети-инвалиды, инвалиды с детства, а также пожилые люди. Индексация также затронет государственные пенсии, выплачиваемые отдельным льготным категориям россиян.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности в 2026 году будут пересчитывать ежемесячную надбавку к пенсии четыре раза. Надбавка предусмотрена из-за вредных, опасных, напряжённых и тяжёлых условий труда. Её размер индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа, дающего право на начисление, поэтому выплаты могут меняться в течение года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

