Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16,6 тысячи рублей

Указанная сумма станет действительной после проведения ежегодной индексации на 6,8 процента, которая традиционно проходит в весенний период. Говырин ранее сообщил о предстоящем повышении данного вида выплат.
Социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели необходимого страхового стажа. В эту категорию входят дети-инвалиды, инвалиды с детства, а также пожилые люди. Индексация также затронет государственные пенсии, выплачиваемые отдельным льготным категориям россиян.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности в 2026 году будут пересчитывать ежемесячную надбавку к пенсии четыре раза. Надбавка предусмотрена из-за вредных, опасных, напряжённых и тяжёлых условий труда. Её размер индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа, дающего право на начисление, поэтому выплаты могут меняться в течение года.
