Более десяти аэропортов в РФ не принимают и не отправляют рейсы: что важно знать пассажирам

В Росавиации напомнили, что в случае длительных задержек граждане имеют право на ряд бесплатных услуг. В их числе посещение комнаты матери и ребенка, запрос питьевой воды и горячего питания. Последнее актуально при задержках рейсов на четыре и более часов.