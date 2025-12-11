Более десяти аэропортов в РФ не принимают и не отправляют рейсы: что важно знать пассажирам

Ночью 11 декабря в ограниченном режиме работают 12 российских аэропортов. В их числе четыре столичных. Это следует из сообщений пресс-службы Росавиации.
К 03:50 временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Владикавказ, Грозный, Иваново, Калуга, Магас, Махачкала, Тамбов и Ярославль. Пассажирам порекомендовали следить за изменениями в расписании воздушных гаваней.
В Росавиации напомнили, что в случае длительных задержек граждане имеют право на ряд бесплатных услуг. В их числе посещение комнаты матери и ребенка, запрос питьевой воды и горячего питания. Последнее актуально при задержках рейсов на четыре и более часов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уведомили в Росавиации.
Сейчас в Шереметьево задерживаются не менее 20 рейсов.