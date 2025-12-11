Цены на новогодние елки в Новосибирске стартуют от 2 тысяч рублей

В Новосибирске с 1 декабря открылись первые елочные базары. В этом году цены на новогодние деревья немного выше, чем в прошлом. Для продаж выделено более 100 площадок по всему городу, на которых можно приобрести ели, пихты и сосны. Об этом сообщает Vn.ru.
Первая партия деревьев из Кемеровской области прибыла ещё в конце ноября — более 1800 штук, проверенных Россельхознадзором на безопасность. Минимальная стоимость небольшой ели или сосны составляет около 2 тысяч рублей, более крупные и пышные деревья стоят до 6−9 тысяч рублей, а редкие экземпляры могут достигать 15 тысяч и выше.
Продавцы отмечают, что пока покупатели выбирают и прицениваются, активный спрос традиционно наблюдается ближе к Новому году.
При выборе елки специалисты советуют обращать внимание на ствол — он должен быть ровным и без трещин, а ветки упругими и эластичными. Хвоя должна быть насыщенного цвета, колючей и ароматной; свежесть проверяют, слегка ударив срез о землю — если иголки осыпаются, дерево старое.