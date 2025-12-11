Цены на новогодние елки в Новосибирске стартуют от 2 тысяч рублей

В Новосибирске с 1 декабря открылись первые елочные базары. В этом году цены на новогодние деревья немного выше, чем в прошлом. Для продаж выделено более 100 площадок по всему городу, на которых можно приобрести ели, пихты и сосны. Об этом сообщает Vn.ru.