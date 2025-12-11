Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на новогодние елки в Новосибирске стартуют от 2 тысяч рублей

Продавцы отмечают, что пока покупатели выбирают и прицениваются, активный спрос традиционно наблюдается ближе к Новому году.

Источник: Freepik

В Новосибирске с 1 декабря открылись первые елочные базары. В этом году цены на новогодние деревья немного выше, чем в прошлом. Для продаж выделено более 100 площадок по всему городу, на которых можно приобрести ели, пихты и сосны. Об этом сообщает Vn.ru.

Первая партия деревьев из Кемеровской области прибыла ещё в конце ноября — более 1800 штук, проверенных Россельхознадзором на безопасность. Минимальная стоимость небольшой ели или сосны составляет около 2 тысяч рублей, более крупные и пышные деревья стоят до 6−9 тысяч рублей, а редкие экземпляры могут достигать 15 тысяч и выше.

Продавцы отмечают, что пока покупатели выбирают и прицениваются, активный спрос традиционно наблюдается ближе к Новому году.

При выборе елки специалисты советуют обращать внимание на ствол — он должен быть ровным и без трещин, а ветки упругими и эластичными. Хвоя должна быть насыщенного цвета, колючей и ароматной; свежесть проверяют, слегка ударив срез о землю — если иголки осыпаются, дерево старое.