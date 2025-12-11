Ситуация с отоплением в Охотске стабилизировалась

В Охотске ситуацию с теплоснабжением удалось стабилизировать. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», в настоящий момент основной этап аварийно-восстановительных работ завершен.
Напомним, целая серия порывов на подземных сетях теплоснабжения произошла на минувшей неделе. На территории поселка был введен режим повышенной готовности.
— Тепловые сети и котельные Охотска были готовы к зиме. Осенняя опрессовка не выявила проблем с протечками. Однако прорывы происходили из-за перепадов давления на котельных и поломок котлов, — объяснил глава Охотского округа Максим Климов.
Самая крупная авария произошла в ночь на 9 декабря на улице Кузнецовская, между домами №№ 22 и 24. Коммунальщики были вынуждены на ночь отключить холодное водоснабжение. В качестве резервных проложили новые трубы.
Бригады компаний ООО «Теплострой», ООО «Охотскэнерго», МУП «Охотское КХ» и АО «Теплоэнергосервис» над устранением аварий работали в усиленном режиме и практически круглосуточно. Ситуация находилась на личном контроле Максима Климова.
Вечером 10 декабря в своем телеграм-канале он сообщил о том, что основные аварийно-восстановительные работы завершены, и тепло в дома поселка вернулось.
Ведутся работы по замене изношенных теплотрасс общей длиной более 200 метров в районе улиц Беляева и Октябрьской.
Котельная «10,5» работает в штатном режиме. На котельной «17,5» запущен в работу третий котел. Температурный режим в жилых домах восстановится в ближайшее время.