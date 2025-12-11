Ричмонд
В новосибирских школах сократят уроки иностранного языка

На изучение предмета в 5−7 классах будет отведено два часа в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В школах Новосибирской области, впрочем, как и других регионов России, в следующем учебном году произойдут изменения. В частности, будут сокращены уроки иностранного языка и появится новый предмет. Об этом свидетельствует информация с сайта Минпросвещения РФ.

Так, на изучение иностранных языков в 5−7 классах будет отведено два часа в неделю. В ведомстве отметили, что объем изучения этого предмета решили скорректировать в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

Также со следующего года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». В 5 классе на него выделили 17 часов, в 6−7 классах — по 34 часа.