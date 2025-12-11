В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.