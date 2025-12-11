Полиция разбирается в драках школьников Владивостока и Артёма

В Артёме подрались ученики школы № 19: мальчик напал на девочку, повалил её на пол и отлупил руками и ногами, один раз попав по лицу. Драка произошла в школьном коридоре на перемене в присутствии других детей, ни один из которых в конфликт не вмешался. Школьники наблюдали за потасовкой, посмеиваясь и снимая драку на смартфоны.