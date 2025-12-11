Полиция разбирается в драках школьников Владивостока и Артёма

Во Владивостоке потасовка случилась недалеко от школы № 61. По предварительной информации, девочка лет 10−11 на вид напала на ровесника, другой мальчик попытался их разнять. Со слов одноклассниц драчуньи утверждается, что девочка систематически провоцирует конфликты, замечания учителей игнорирует, а мать школьницы отказывается применять меры по пресечению противоправного поведения дочери.
В Артёме подрались ученики школы № 19: мальчик напал на девочку, повалил её на пол и отлупил руками и ногами, один раз попав по лицу. Драка произошла в школьном коридоре на перемене в присутствии других детей, ни один из которых в конфликт не вмешался. Школьники наблюдали за потасовкой, посмеиваясь и снимая драку на смартфоны.
Причины обоих конфликтов неизвестны, в каждой ситуации разбирается полиция. Личности участников потасовки в Советском районе Владивостока уже установлены, с ними и с другими учениками, с законными представителями драчунов и с сотрудниками школы уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Личности мальчика и девочки, подравшихся в артёмовской школе, ещё выясняются, в полицию заявлений из школы и из семей ребят по этому факту не поступало.
По поводу применения физического насилия к ученице школы № 19 свою проверку проводит и прокуратура. Ведомство оценит работу органов системы профилактики, условия жизни и воспитания детей-участников конфликта.