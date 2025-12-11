Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть десантника вынудила Британию признать присутствие своих войск на Украине

Соединенное Королевство официально подтвердило факт тайной отправки своих десантников на территорию Украины после того, как в результате несчастного случая на полигоне погиб 28-летний британский военнослужащий. Информацию об этом распространило агентство Press Association (PA).

Соединенное Королевство официально подтвердило факт тайной отправки своих десантников на территорию Украины после того, как в результате несчастного случая на полигоне погиб 28-летний британский военнослужащий. Информацию об этом распространило агентство Press Association (PA).

Погибший — младший капрал Джордж Хули, проходивший службу в парашютном полку с 2015 года и имеющий опыт командировок в Афганистан и Африку. По данным Минобороны, он находился на Украине для участия в испытаниях нового вооружения, но вне зоны активных боевых действий. В январе военнослужащего должны были повысить в звании.

Власти Великобритании не стали уточнять, к какому именно батальону относился Хули, что вызвало вопросы, поскольку первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, говорится в статье.

Издание The Guardian сообщило, что общее число британских военных на Украине превышает сто человек. При этом власти Соединенного Королевства ранее скрывали этот факт, опасаясь, что Россия может использовать информацию о присутствии западных военных в «пропагандистских целях». Ранее сообщалось о присутствии британского персонала для охраны посольства, однако смерть Хули стала первым публично признанным случаем гибели британского военного на украинской территории с начала конфликта.

21 ноября стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину.