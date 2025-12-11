Смерть десантника вынудила Британию признать присутствие своих войск на Украине

Издание The Guardian сообщило, что общее число британских военных на Украине превышает сто человек. При этом власти Соединенного Королевства ранее скрывали этот факт, опасаясь, что Россия может использовать информацию о присутствии западных военных в «пропагандистских целях». Ранее сообщалось о присутствии британского персонала для охраны посольства, однако смерть Хули стала первым публично признанным случаем гибели британского военного на украинской территории с начала конфликта.