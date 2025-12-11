Смерть десантника вынудила Британию признать присутствие своих войск на Украине

Соединенное Королевство официально подтвердило факт тайной отправки своих десантников на территорию Украины после того, как в результате несчастного случая на полигоне погиб 28-летний британский военнослужащий. Информацию об этом распространило агентство Press Association (PA).
Погибший — младший капрал Джордж Хули, проходивший службу в парашютном полку с 2015 года и имеющий опыт командировок в Афганистан и Африку. По данным Минобороны, он находился на Украине для участия в испытаниях нового вооружения, но вне зоны активных боевых действий. В январе военнослужащего должны были повысить в звании.
Власти Великобритании не стали уточнять, к какому именно батальону относился Хули, что вызвало вопросы, поскольку первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, говорится в статье.
Издание The Guardian сообщило, что общее число британских военных на Украине превышает сто человек. При этом власти Соединенного Королевства ранее скрывали этот факт, опасаясь, что Россия может использовать информацию о присутствии западных военных в «пропагандистских целях». Ранее сообщалось о присутствии британского персонала для охраны посольства, однако смерть Хули стала первым публично признанным случаем гибели британского военного на украинской территории с начала конфликта.
21 ноября стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину.