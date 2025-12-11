Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил, что президент Колумбии может стать «следующей целью» США

Трамп на фоне борьбы с наркотрафиком заявил, что колумбийский лидер Густаво Петро «может стать следующим».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийский лидер Густаво Петро столкнётся с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами.

Он уточнил, что Петро «может стать следующим».

«Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим», — заявил Трамп.

Высказывание прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.

«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин», — сказал Трамп.

Напомним, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.

Накануне стало известно, что американские военные захватили танкер у берегов Венесуэлы. По словам Трампа, это «очень большой, самый крупный» танкер.

Кроме того, президент США заявлял, что ВС Соединённых Штатов начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».

Ранее сообщалось, что Трамп якобы давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро «время», чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше