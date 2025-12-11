Трамп пригрозил, что президент Колумбии может стать «следующей целью» США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийский лидер Густаво Петро столкнётся с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами.
Он уточнил, что Петро «может стать следующим».
«Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим», — заявил Трамп.
Высказывание прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.
«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин», — сказал Трамп.
Напомним, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.
Накануне стало известно, что американские военные захватили танкер у берегов Венесуэлы. По словам Трампа, это «очень большой, самый крупный» танкер.
Кроме того, президент США заявлял, что ВС Соединённых Штатов начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».
Ранее сообщалось, что Трамп якобы давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро «время», чтобы покинуть территорию Венесуэлы.