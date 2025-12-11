В Саффолке обнаружен древнейший костёр возрастом 400 тысяч лет

«Здесь мы представляем доказательства разведения огня на засыпанной поверхности земли возрастом 400 000 лет в Барнхэме (Великобритания), где были найдены нагретые отложения и расколотые огнём кремневые ручные топоры, а также два фрагмента пирита — минерала, который в более поздние периоды использовался для получения искр с помощью кремня», — говорится в статье.