Потерпевших поймали полицейские во время задержания в Актобе

Также был задержан еще один человек — он является подозреваемым. Еще полицейские сообщили об изъятии пневматического оружия на месте происшествия. «Личность подозреваемого установлена, его задержали. По результатам расследования будет принято законное решение», — рассказал руководитель пресс-службы департамента полиции Ерболат Саркулов.