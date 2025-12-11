Потерпевших поймали полицейские во время задержания в Актобе

В соцсетях появились кадры задержания на улице Тургенева — около десятка полицейских машин окружили черный автомобиль. Как рассказали стражи порядка, проводится досудебное расследование по факту хулиганства на АЗС. Двое задержанных на черной машине оказались потерпевшими.
Также был задержан еще один человек — он является подозреваемым. Еще полицейские сообщили об изъятии пневматического оружия на месте происшествия. «Личность подозреваемого установлена, его задержали. По результатам расследования будет принято законное решение», — рассказал руководитель пресс-службы департамента полиции Ерболат Саркулов.