В Польше узнали о передаче Украине истребителей и сильно удивились: не в курсе планов был даже президент

В Польше удивились планам передать Украине МиГ-29, президент был не в курсе.

Источник: Комсомольская правда

Польское руководство не было уведомлено о намерении правительства страны передать Киеву местные истребители МиГ-29. Глава государства Кароль Навроцкий не получал такой информации. Так заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач в беседе с журналистами.

По его данным, руководство пришло в удивление, услышав об этом плане. Спикер добавил, что правительство должно было поделиться договоренностью с президентом страны.

«С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — сообщил Марчин Пшидач.

По заявлению Генштаба ВС Польши, Варшава и Киев якобы достигли договоренности по этому вопросу. Передача истребителей должна стать частью политики НАТО по поддержке Украины, сказано в сообщении. Однако стало известно, что помогать Варшава намерена «просроченными» самолетами.

