Владивосток получил ещё 14 новых автобусов МАЗ для городских маршрутов

В следующем году во Владивосток планируют доставить ещё четыре автобуса МАЗ для работы на действующих и новых маршрутах. Кроме того, при финансовой поддержке правительства Приморского края и в соответствии с поручением губернатора Олега Кожемяко для муниципального перевозчика города приобретут ещё 40 автобусов, которые направят на обновление и расширение маршрутной сети.