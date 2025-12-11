Владивосток получил ещё 14 новых автобусов МАЗ для городских маршрутов

Партия из 14 новых автобусов МАЗ передана во Владивостоке муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1» и проходит подготовку к выходу на городские маршруты, включая технические проверки и регистрацию в ГАИ. В столице ДФО также планируют пополнить муниципальный автопарк ещё несколькими десятками машин за счёт поддержки правительства Приморского края.
Как сообщила пресс‑служба мэрии, новые автобусы белорусского производства оказались во Владивостоке после их приобретения в рамках единой закупочной процедуры, в которой одновременно участвовали несколько муниципалитетов Приморского края.
«Также благодаря возникшей экономии приобретены еще два автобуса марки ПАЗ, которые выйдут на маршруты на острове Русский», — сообщила глава города Константин Шестаков.
Мэр осмотрел поступившие машины и отметил, что обновление подвижного состава стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Приморского края. По словам градоначальника, совместная закупка с другими муниципалитетами дала городу возможность получить современные автобусы и одновременно усилить транспортное обслуживание отдалённых территорий.
По данным муниципального предприятия, МАЗы уже зарекомендовали себя на городских маршрутах. Водитель‑наставник «ВПОПАТ № 1» Константин Латкин отметил, что ранее поставленные машины этой марки показали устойчивую работу на сложном рельефе и в переменчивых дорожных условиях города.
Все новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения в салоне, кондиционерами и устройством мониторинга внимания водителя. Специалисты уточняют, что наличие климатических установок особенно положительно восприняли пассажиры в летний период, а система контроля за состоянием водителя реагирует на отвлечение взгляда от дороги и подаёт звуковой сигнал.
В следующем году во Владивосток планируют доставить ещё четыре автобуса МАЗ для работы на действующих и новых маршрутах. Кроме того, при финансовой поддержке правительства Приморского края и в соответствии с поручением губернатора Олега Кожемяко для муниципального перевозчика города приобретут ещё 40 автобусов, которые направят на обновление и расширение маршрутной сети.
Напомним, с 12 декабря во Владивостоке начнёт работать новый автобусный маршрут № 88 «Маяк — Посьетская». Для него на улице Посьетской выделили место под остановку общественного транспорта, а в микрорайоне Патрокл в декабре устанавливают новые остановочные павильоны в рамках контракта, заключённого администрацией города с подрядчиком.