Более 38 млн выделено на отлов и содержание бездомных животных во Владивостоке

Здесь важно отметить, что в контракте прописано, что животные без владельцев подлежат отлову в случае проявления немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека. Речь идет об угрожающем поведении (рычание, обнажение клыков, агрессивный лай), реакции животного, выходящей за рамки естественного поведения на нейтральные раздражители: негромкий звук, вспышка света, а также о нападении или резком выхватывании корма при попытке человека накормить животное.