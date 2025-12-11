Более 38 млн выделено на отлов и содержание бездомных животных во Владивостоке

Администрация Владивостока ищет подрядчика, который окажет услуги по отлову, содержанию и умерщвлению животных без владельцев на территории Владивостокского городского округа. Соответствующий аукцион уже размещен на портале госзакупок (16+). Начальная цена контракта составляет 38 688 871,80 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан осуществлять комплекс мероприятий, включающий: отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку в приют для животных, возврат потерявшихся животных их владельцам, медицинский осмотр, карантинирование и оказание им ветеринарной помощи, содержание животных без владельцев в приютах для животных, возврат на прежние места обитания вакцинированных, стерилизованных, маркированных животных, не проявляющих немотивированной агрессивности.
Все мероприятия должны проводиться в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сроки выполнения работ: с 1 января по 20 декабря 2026 года.
Нюансы.
Уточняется, что обращение заявителя об отлове безнадзорного животного регистрируется в день его поступления, а выезд исполнителя для проведения отлова осуществляется в течение трёх календарных дней с момента получения заказ-наряда.
Здесь важно отметить, что в контракте прописано, что животные без владельцев подлежат отлову в случае проявления немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека. Речь идет об угрожающем поведении (рычание, обнажение клыков, агрессивный лай), реакции животного, выходящей за рамки естественного поведения на нейтральные раздражители: негромкий звук, вспышка света, а также о нападении или резком выхватывании корма при попытке человека накормить животное.
Отловленные собаки без владельцев подлежат транспортировке в приют в день их отлова. Исполнители обязаны вести видеозапись процесса.
Перечень требований.
В проекте контракта подчёркивается, что отлов должен проводиться гуманными методами — с использованием технических средств, не причиняющих животным увечий, травм или гибели. При невозможности безопасного отлова разрешается применять временную иммобилизацию (обездвиживание) с помощью ветпрепаратов.
Также в документе прописаны особые требования к транспортному средству, использующемуся для перевозки животных:
— отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек с раздельными клетками (с учётом вида, пола, размера и возраста животных);
— вентиляция и освещение;
— комплект ошейников, поводков и намордников;
— аптечка для оказания первой помощи людям и животным;
— запас питьевой воды и корма.
При этом транспортировка животных без владельцев разных видов допускается при условии их изоляции друг от друга путем размещения в разных клетках и исключения их визуального контакта.
По прибытии в приют в течение первых 24 часов каждое животное проходит первичный ветеринарный осмотр и оценку состояния здоровья, после чего ему проводится противопаразитарная обработка. При необходимости в этот же период оказывается квалифицированная ветеринарная помощь и начинается лечение. Карантин длится 20 календарных дней с момента поступления «хвостика» и осуществляется под наблюдением ветеринарного специалиста.
Во время карантина клинически здоровым животным обязательно проводятся:
— вакцинация против бешенства и других особо опасных заболеваний, согласно действующим ветеринарным правилам;
— учёт и маркировка неснимаемыми и несмываемыми метками;
— стерилизация.
Отдельный раздел контракта определяет требования к обустройству приюта и помещений для временного содержания животных. Уборка и дезинфекция манежа-приёмной должны проводиться ежедневно, а также после осмотра каждого животного. Операционное помещение должно быть оснащено необходимым медицинским оборудованием. А животные разных видов должны размещаться в стационаре отдельно — в клетках, изолированных друг от друга надёжными глухими перегородками, чтобы исключить контакт и стресс.
При этом возможность посещения гражданами приютов должна быть в установленное приютами время за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.
Когда допускается умерщвление?
Согласно документу, умерщвление допускается только в целях прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных — при условии, что ветеринарный специалист достоверно установил наличие тяжёлого неизлечимого заболевания или необратимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.
До проведения процедуры умерщвления животное без владельцев должно содержаться в условиях, которые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде, сне, возможности передвижения и двигательной активности.
Трупы животных до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов и уничтожаются в соответствии с ветеринарными правилами.
Возврат животных.
При обнаружении у отловленного животного на ошейнике или иных предметах сведений о владельце, необходимо в срок не позднее одного рабочего дня, уведомить хозяина о поступлении животного в приют любым доступным способом.
Животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности, подлежат возврату на прежние места обитания после проведения мероприятий по карантинированию, лечению (при необходимости), вакцинации, стерилизации в срок, не превышающий 31 календарного дня со дня поступления в приют. Исполнитель обязан вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев к месту прежнего обитания.
А вот животные, которые по медицинским, поведенческим или иным причинам не могут быть возвращены в места прежнего обитания, должны оставаться в приюте до передачи новым владельцам или наступления естественной смерти.
Отметим, что в этом году работы по отлову, стерилизации и чипированию безнадзорных животных во Владивостоке выполняет организация «Аристократ». Также этим летом ответственность за обращение с бездомными животными ужесточили в Приморье. Власти начали с запрета на кормление безнадзорных собак, причём ограничения распространяются не только на территории социальных объектов, но и на придомовые участки. Постановление подписала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.