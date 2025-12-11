Ричмонд
Метель и сильный ветер накроют Тюмень

В Тюмени, 11 декабря, будет облачно, возможна метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до −16 градусов, а в дневные часы потеплеет до −7 градусов.

Прогнозируются порывы ветра силой до 16 м/с.

«В четверг, 11 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Ночью −11, −16. Днем −7, −12», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня не исключается вероятность метели.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Влажность воздуха составит 60%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.