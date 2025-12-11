Метель и сильный ветер накроют Тюмень

В Тюмени, 11 декабря, будет облачно, возможна метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до −16 градусов, а в дневные часы потеплеет до −7 градусов.