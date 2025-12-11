Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители России жалуются на сбои в Telegram

Жители нескольких регионов России жалуются на массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи на профильных площадках, отслеживающих доступность интернет-сервисов.

Россияне завалили сервисы мониторинга жалобами на работу Telegram.

Жители нескольких регионов России жалуются на массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи на профильных площадках, отслеживающих доступность интернет-сервисов.

По данным платформы DownDetector, перестали загружаться как мобильное приложение, так и веб-версия сайта Telegram. Причины сбоев остаются неизвестными.

Днем ранее, 10 декабря, россияне уже фиксировали продолжительные сбои в работе мессенджера Telegram. В течение суток поступило 528 жалоб от пользователей на некорректную работу приложения. Тогда при отправке и загрузке медиафайлов возникали серьезные затруднения.