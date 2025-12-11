Жители России жалуются на сбои в Telegram

Днем ранее, 10 декабря, россияне уже фиксировали продолжительные сбои в работе мессенджера Telegram. В течение суток поступило 528 жалоб от пользователей на некорректную работу приложения. Тогда при отправке и загрузке медиафайлов возникали серьезные затруднения.