Жители России жалуются на сбои в Telegram

Россияне завалили сервисы мониторинга жалобами на работу Telegram.
Жители нескольких регионов России жалуются на массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи на профильных площадках, отслеживающих доступность интернет-сервисов.
По данным платформы DownDetector, перестали загружаться как мобильное приложение, так и веб-версия сайта Telegram. Причины сбоев остаются неизвестными.
Днем ранее, 10 декабря, россияне уже фиксировали продолжительные сбои в работе мессенджера Telegram. В течение суток поступило 528 жалоб от пользователей на некорректную работу приложения. Тогда при отправке и загрузке медиафайлов возникали серьезные затруднения.