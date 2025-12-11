В Омской области готовятся повысить стоимость аренды земли для фермеров

С 1 января для них планируется увеличить с 1,1 до 2,3% коэффициент, применяемый для расчета размера арендной платы. Сейчас её средний размер составляет 432 рублей в год за один гектар земли. Увеличение произойдёт до 907 рублей. Поступления в бюджет от фермеров таким образом увеличатся с 50 до 105 миллионов рублей в год. Об этом сообщает издание РБК Омск, ссылаясь на разработанный региональным минимущества законопроект.