В Омской области готовятся повысить стоимость аренды земли для фермеров

В Омской области готовятся повысить стоимость аренды земель сельхозназначения в два раза. Речь идёт об участках, которые находятся в собственности региона, или собственность на которые не разграничена.
С 1 января для них планируется увеличить с 1,1 до 2,3% коэффициент, применяемый для расчета размера арендной платы. Сейчас её средний размер составляет 432 рублей в год за один гектар земли. Увеличение произойдёт до 907 рублей. Поступления в бюджет от фермеров таким образом увеличатся с 50 до 105 миллионов рублей в год. Об этом сообщает издание РБК Омск, ссылаясь на разработанный региональным минимущества законопроект.
Предложения по законопроекту будут приниматься до 23 декабря. В случае его утверждения, изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.
В качестве причин принимаемых мер авторы инициативы поясняют, что данный коэффициент не повышался с 2018 года, несмотря на то, что значительно изменились экономические и рыночные условия. Приводятся аналогичные данные других регионов, где коэффициент варьируется от 2,1 до 3,3%.
