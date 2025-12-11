Ричмонд
В Омской области готовятся повысить стоимость аренды земли для фермеров

Авторы инициативы отметили, что повышения не происходило последние шесть лет.

Источник: Reuters

В Омской области готовятся повысить стоимость аренды земель сельхозназначения в два раза. Речь идёт об участках, которые находятся в собственности региона, или собственность на которые не разграничена.

С 1 января для них планируется увеличить с 1,1 до 2,3% коэффициент, применяемый для расчета размера арендной платы. Сейчас её средний размер составляет 432 рублей в год за один гектар земли. Увеличение произойдёт до 907 рублей. Поступления в бюджет от фермеров таким образом увеличатся с 50 до 105 миллионов рублей в год. Об этом сообщает издание РБК Омск, ссылаясь на разработанный региональным минимущества законопроект.

Предложения по законопроекту будут приниматься до 23 декабря. В случае его утверждения, изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

В качестве причин принимаемых мер авторы инициативы поясняют, что данный коэффициент не повышался с 2018 года, несмотря на то, что значительно изменились экономические и рыночные условия. Приводятся аналогичные данные других регионов, где коэффициент варьируется от 2,1 до 3,3%.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Омской области установили рекорд по сбору урожая, несмотря на погодные условия.