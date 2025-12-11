Ричмонд
«Кайрат» оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов

После всех шести туров Лиги чемпионов алматинский «Кайрат» замыкает турнирную таблицу Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ночью 11 декабря завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Без потерь идет только одна команда — «Арсенал».

Действующий победитель «ПСЖ» расположился на третьем месте, а «Реал» занимает седьмую строчку. «Барселона» разместилась на 15-м месте.

Удивительно, но «‎Карабах» все еще выше «Наполи‎»‌. Самый титулованный клуб Азербайджана в шестом туре дома уступил нидерландскому «Аяксу» со счетом 2:4.

«Кайрат» замыкает рейтинг с 36-й позицией. У алматинцев в активе один балл, как и у испанского «Вильярреала», который идет строчкой выше.

Вечером камбэков назвали первый игровой день с участием «Челси», «Ливерпуля» и других команд. Второй день с участием «Реала», «ПСЖ» и других великих команд также прошел не менее интересно.