«Кайрат» оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов

Ночью 11 декабря завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Без потерь идет только одна команда — «Арсенал».
Действующий победитель «ПСЖ» расположился на третьем месте, а «Реал» занимает седьмую строчку. «Барселона» разместилась на 15-м месте.
Удивительно, но «Карабах» все еще выше «Наполи». Самый титулованный клуб Азербайджана в шестом туре дома уступил нидерландскому «Аяксу» со счетом 2:4.
«Кайрат» замыкает рейтинг с 36-й позицией. У алматинцев в активе один балл, как и у испанского «Вильярреала», который идет строчкой выше.
Вечером камбэков назвали первый игровой день с участием «Челси», «Ливерпуля» и других команд. Второй день с участием «Реала», «ПСЖ» и других великих команд также прошел не менее интересно.