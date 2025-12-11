Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирскую авиакомпанию оштрафовали на 45 тысяч рублей за овербукинг

S7 Airlines уже не в первый раз попадается на этом.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines снова привлекли к административной ответственности за овербукинг. За нарушение прав пассажиров компанию оштрафовали на 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, с июля по сентябрь в новосибирском аэропорту Толмачево 19 пассажирам авиакомпании, которые собирались вылететь в Сочи, Сургут и Красноярск, отказали в воздушной перевозке, так как им не хватило мест на борту из-за регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.

Кроме того, в мае и августе у пассажиров, которые прилетели в Нерюнгри и Тюмень, возникли проблемы с получением багажа. В одном из случаев человек не получил зарегистрированный к перелету багаж, в другом — багаж оказался поврежден.

— По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно, с назначением штрафа в размере 45 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.