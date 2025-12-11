Лёд ещё не окреп: в Приморье фиксируют первые ЧП на водоёмах

Зафиксированы первые случаи проваливания рыбвков под лёд в Приморье. Пока обошлось без жертв, но спасатели бьют тревогу: ледяной покров на водоёмах ещё не окреп, особенно в прибрежных морских зонах, и представляет серьёзную угрозу, сообщила пресс-служба правительства края.
По данным регионального МЧС, на реках и озёрах продолжается ледостав.
«Постепенно увеличиваются забереги, становится интенсивней шугоход. Но крепкого льда, особенно на море, в Приморье ещё нет. Лёд хрупкий, ломкий, с частыми подвижками. Говорить о безопасном выходе на него, тем более в рыбацком снаряжении, нельзя», — отметили эксперты.
Несмотря на это, некоторые жители и гости края уже выходят, а то и выезжают на лёд. Так, в Надеждинском районе мужчина провалился под воду вместе с квадроциклом — лёд не выдержал веса техники.
Спасатели вновь призывают всех соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на лёд до официального объявления о его безопасности.
Напомним, временный запрет на выход на лёд действует с 5 декабря на территории Владивостокского городского округа. Аналогичные ограничения введены и в Пожарском муниципальном округе — там запрет на выход и выезд на ледовое покрытие действует до 31 декабря 2025 года.