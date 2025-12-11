Стала известна новая версия «Слова года»

Согласно другому онлайн-опросу словом года было выбрано другое слово — «тревожность». Тогда слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%). Тогда же в список вошли слова «Вера», «Договорничок» и «Кринж». Об этом сообщало издание «Ридус».