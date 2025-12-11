Ричмонд
Стала известна новая версия «Слова года»

«Зумер» признано словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру». Об этом рассказали в пресс-службе портала.

Слово «зумер» набрало 42% голосов, сообщили в пресс-службе.

«Слово “зумер” стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Следом идут слова «выгорание» (38% голосов), «ред-флаг» (37% голосов) и «промпт» (36% голосов).

В голосовании принял участие пул и экспертов трех возрастных групп — 20−27, 28−45 и старше 46 лет. Отмечается, что больше трети всех респондентов имеют степень доктора или кандидата филологических наук.

Согласно другому онлайн-опросу словом года было выбрано другое слово — «тревожность». Тогда слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%). Тогда же в список вошли слова «Вера», «Договорничок» и «Кринж». Об этом сообщало издание «Ридус».