В Омской области 2025 год стал вторым самым тёплым за всю историю

В декабре синоптики подводят предварительные итоги года, и, как отметила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, 2025-й год не стал исключением в плане климатических аномалий. По её словам, девять месяцев года были теплее нормы, с отклонением от 1 до 7 градусов, что привело к раннему наступлению весны. Снег в Омской области сошёл на 1−3 недели раньше обычного, а зима наступила позже, с температурой в ноябре, достигающей +11 градусов. Иртыш замёрз на 21 день позже, чем это бывает в обычные годы.
Год оказался тёплым, с аномальными отклонениями в температурных режимах. Все месяцы, кроме июля, августа и октября, были теплее многолетних норм. Январь удивил на 6−7 градусов выше средней температуры, и в этот месяц наблюдались оттепели с положительными температурами в дни Рождества. Февраль также оказался значительно теплее нормы на 4−6 градусов, и, как и январь, сопровождался периодами оттепелей.
Тем не менее, июль стал исключением, оказавшись на градус холоднее обычного для этого месяца. Самым тёплым месяцем 2025 года был июнь, а октябрь отличился аномально холодной погодой, температура в этом месяце была ниже нормы на 1−3 градуса. Необычным явлением октября стал также снег, выпавший с 8 по 10 число, когда установился ранний, но временный снежный покров.
На данный момент среднегодовая температура составила +4,4 градуса, что на 2,1 градуса выше нормы. Это делает 2025 год вторым самым тёплым годом за всю историю метеонаблюдений, уступая только 2020 году, когда температура поднялась до 5,1 градуса.
Кроме того, 2025-й год запомнился сильными ветрами: в регионе зарегистрировано 16 опасных метеорологических явлений, из которых 10 были связаны с «очень сильными ветрами», особенно в летние месяцы.