В Омской области 2025 год стал вторым самым тёплым за всю историю

В декабре синоптики подводят предварительные итоги года, и, как отметила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, 2025-й год не стал исключением в плане климатических аномалий. По её словам, девять месяцев года были теплее нормы, с отклонением от 1 до 7 градусов, что привело к раннему наступлению весны. Снег в Омской области сошёл на 1−3 недели раньше обычного, а зима наступила позже, с температурой в ноябре, достигающей +11 градусов. Иртыш замёрз на 21 день позже, чем это бывает в обычные годы.