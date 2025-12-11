Мобильная поликлиника начала работать на востоке Красноярского края

Так, 11 декабря в деревне Солонечно-Талое, а 12 в деревне Вершино-Рыбное прием проведут кардиолог, эндокринолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. В эти же дни в селе Партизанское будет консультировать аллерголог.