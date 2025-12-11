Мобильная поликлиника начала работать на востоке Красноярского края

Первым пунктом маршрута стало село Ирбейское, где жители уже получили консультации кардиолога, аллерголога, прошли УЗИ.
Сегодня и завтра, а затем с 17 по 19 декабря мобильная поликлиника будет принимать пациентов в Манско-Уярском округе.
Так, 11 декабря в деревне Солонечно-Талое, а 12 в деревне Вершино-Рыбное прием проведут кардиолог, эндокринолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. В эти же дни в селе Партизанское будет консультировать аллерголог.
С 17 по 19 декабря в городе Уяр жители смогут пройти обследование у кардиолога, невролога, аллерголога, специалистов по УЗИ и функциональной диагностике. Также будет доступна маммография.
С 15 по 16 декабря в селе Агинское Ирбейско-Саянского муниципального округа будут принимать кардиолог, аллерголог, невролог и врач функциональной диагностики.
Состав бригады медиков в мобильной поликлинике формируется по запросам местных больниц, отмечает пресс-служба краевого минздрава. Жители могут получить направление на консультацию к узким специалистам в своих поликлиниках. Флюорографию и маммографию можно пройти без направления.