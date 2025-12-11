Михаил Котюков исполнит новогодние желания троих юных жителей края

Подарить новогоднее чудо детям, которые особенно в этом нуждаются, губернатор пригласил и всех неравнодушных жителей края. На официальном сайте елкажеланий.рф открытки с пожеланиями оставляют дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, сироты, а также проживающие в Белгородской, Курской и Брянской областях, пострадавшие или вынужденно покинувшие место жительства в связи с обстрелами. Исполнители выберут те мечты, которые хотят и могут воплотить в жизнь.