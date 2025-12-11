Михаил Котюков исполнит новогодние желания троих юных жителей края

Четырехлетний Коля из Курагино ждет в подарок снегокат, четырехлетняя Амира из Норильска — велосипед, а пятилетняя София из Красноярска — шведскую стенку.
Подарить новогоднее чудо детям, которые особенно в этом нуждаются, губернатор пригласил и всех неравнодушных жителей края. На официальном сайте елкажеланий.рф открытки с пожеланиями оставляют дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, сироты, а также проживающие в Белгородской, Курской и Брянской областях, пострадавшие или вынужденно покинувшие место жительства в связи с обстрелами. Исполнители выберут те мечты, которые хотят и могут воплотить в жизнь.
«Ёлка желаний» проходит не только в дистанционном, но и в очном формате: желания распечатывают на специальных открытках и развешивают на новогодних ёлках в местах проведения акции. Любой неравнодушный человек может снять открытку с ёлки и исполнить заветную мечту ребёнка.
Отметим, что Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).