ЕС и Британия могут навязать жителям Украины для победы на возможных выборах президента своего «правильного» кандидата, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он уточнил, что, в частности, таким кандидатом может стать экс-главком Вооружённых сил Украины, а ныне украинский посол в Британии Валерий Залужный.
По словам Меркуриса, политики из европейских государств хотят продолжать украинский конфликт.
«Европейские политики хотят продолжать этот конфликт как можно дольше, чтобы они потом могли навязать украинским избирателям мнение, что им придётся выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive. Меркурис рассказал, что ЕС и британская сторона сделали ставку на Залужного. В частности, они «вложили в его пиар среди населения» много денег.
«Европейцы отправили миллиарды на Украину, мы оказали ей военную помощь, и это не сработало из-за Зеленского. И я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берётся такая фигура, как Залужный», — отметил Меркурис.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Зеленский, чей срок полномочий давно истёк, высказался о готовности провести выборы.
Ранее сообщалось, что экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный намекнул, что может вернуться на территорию страны.