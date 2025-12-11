На 26% увеличились зимние бронирования жилья на Байкале

Напомним, традиционно в преддверии нового года для жителей России становится актуальным вопрос, как отметить праздничные дни так, чтоб это надолго запомнилось. Для большинства праздник не отделим от шумных застолий в кругу родных и близких. Самое главное в таком случае — оптимальный подбор локации. Что характерно, к ноябрю наметился прирост по числу бронирований посуточных объектов на новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года по всей стране России.