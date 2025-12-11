На 26% увеличились зимние бронирования жилья на Байкале

IrkutskMedia, 11 декабря. Объем бронирований посуточного жилья на Байкале зимой 2025 года вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Основными регионами-источниками спроса стали Забайкальский край, на который приходится 15% всех бронирований.
Как сообщает «Коммерсант», долю в 12% от всего спроса заняла Московская область.
Напомним, традиционно в преддверии нового года для жителей России становится актуальным вопрос, как отметить праздничные дни так, чтоб это надолго запомнилось. Для большинства праздник не отделим от шумных застолий в кругу родных и близких. Самое главное в таком случае — оптимальный подбор локации. Что характерно, к ноябрю наметился прирост по числу бронирований посуточных объектов на новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года по всей стране России.
Желающие снять на праздники квартиру в Иркутской области в 48% случаев предпочитают «однушки», но чаще жители региона выбирают частные дома, чтобы отдохнуть там в праздничные дни (67% граждан).