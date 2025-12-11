Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 26% увеличились зимние бронирования жилья на Байкале

Главными регионами-источниками спроса стали Забайкальский край и Московская область.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 11 декабря. Объем бронирований посуточного жилья на Байкале зимой 2025 года вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Основными регионами-источниками спроса стали Забайкальский край, на который приходится 15% всех бронирований.

Как сообщает «Коммерсант», долю в 12% от всего спроса заняла Московская область.

Напомним, традиционно в преддверии нового года для жителей России становится актуальным вопрос, как отметить праздничные дни так, чтоб это надолго запомнилось. Для большинства праздник не отделим от шумных застолий в кругу родных и близких. Самое главное в таком случае — оптимальный подбор локации. Что характерно, к ноябрю наметился прирост по числу бронирований посуточных объектов на новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года по всей стране России.

Желающие снять на праздники квартиру в Иркутской области в 48% случаев предпочитают «однушки», но чаще жители региона выбирают частные дома, чтобы отдохнуть там в праздничные дни (67% граждан).